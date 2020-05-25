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Haber Giriş: 25.05.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı

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Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı
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TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul rüzgarı Pakistan’da da sürüyor. Dizinin oyuncularından Burcu Kıratlı’nın canlandırdığı Gökçe Hatun karakteri Pakistan halkı tarafından da çok sevildi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da gösterilmesinin ardından Burcu Kıratlı, Pakistan halkının sevgisini kazandı.

Pakistan halkı güzel oyuncuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Burcu Kıratlı da Instagram'ın hikaye bölümünden İngilizce olarak sevenlerine teşekkür etti.

Pakistanda Burcu Kıratlı rüzgarı


 

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