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Özlem Çınar: İzleyici Aylin’in dönmesini istiyordu

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#Özlem Çınar#Arka Sokaklar#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 07:51

“Arka Sokaklar”ın Aylin Komiser’i Özlem Çınar, 18’inci sezonda ekibe geri döndü. “İzleyici, ayrıldığım günden beri karakterin geri dönmesini istiyordu” diyen oyuncuyla yaşadığı heyecanı konuştuk.

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 Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tekrar ekiptesiniz. Neler söylemek istersiniz?

- Teşekkür ederim. Evet, tekrar “Arka Sokaklar”da ekiple birlikteyim. Ben çok mutluyum burada olmaktan.

 Ekranlarda birçok dizi başlıyor, çok sayıda karakter izleyiciyle buluşuyor. Ama siz yine “Arka Sokaklar”da olmayı tercih ettiniz. Bunun özel bir sebebi var mı?

- Oynadığım rolü, çalıştığım ekibi seviyorum. Çalışmadığım dönem boyunca almak istediğim eğitimler vardı. Yoga hocalığı, beslenme eğitimi vs. Onlara zaman ayırdım. Tekrar teklif gelince oynamak istedim Aylin karakterini.

TEPKİLER ŞAHANE!

 Yeniden “Arka Sokaklar”a dahil olduğunuz duyulunca sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İzleyici sizi özlemiş. Size gelen tepkiler nasıl?

- İzleyici benim diziden ayrıldığım günden beri karakteri geri döndürebilmek için sürekli yazılı ve sosyal medyada isteğini dile getirdi. Sevenlerimiz sağ olsunlar diziyi bırakmadılar. Dolayısıyla tepkiler şahane. Aylin-Hakan hikâyesi bu dizide izleyicinin çok sevdiği hikâyelerden biri.

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 18’inci sezonuna başlayan “Arka Sokaklar”ın bu denli başarılı olmasını neye bağlıyorsunuz?

- Senaryo, yönetmen ve tüm ekip çok iyi. Elbette hikâyelerin gündemle eş zamanlı gitmesinin de bu başarıda payı var.

Özlem Çınar: İzleyici Aylin’in dönmesini istiyordu

VURULMA SAHNEM ÇOK HEYECANLIYDI

 Pek çok bölümde yer aldınız, en unutmadığınız sahne hangisi?

- Hüsnü karakterinin vurulma sahneleri. Çok etkileniyorum, neden bilmiyorum. Hepimiz çok duygusallaşıyoruz gerçi. Bir de kendi ilk vurulma sahnem. Çok heyecanlıydı.

 Peki şimdi set nasıl gidiyor?

- Yıllardır olduğu gibi huzurlu ve mutlu bir setteyiz. İyi gitmeyen bir şey yok. İşimizi ve birbirimizi seviyoruz.

Özlem Çınar: İzleyici Aylin’in dönmesini istiyordu

YENİ HEYECAN

◊ Son olarak buradan izleyicilere neler söylemek istersiniz?

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- 18 yılda bir defa ara verildi diziye. Bu sezon yeniden başlama heyecanı içindeyiz. Umarım bu heyecanı izleyiciye de yaşatırız.

 

 

 

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#Özlem Çınar#Arka Sokaklar#Kanal D

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