Özlem Çınar: İzleyici Aylin’in dönmesini istiyordu

Haberin Devamı

◊ Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tekrar ekiptesiniz. Neler söylemek istersiniz?

- Teşekkür ederim. Evet, tekrar “Arka Sokaklar”da ekiple birlikteyim. Ben çok mutluyum burada olmaktan.

◊ Ekranlarda birçok dizi başlıyor, çok sayıda karakter izleyiciyle buluşuyor. Ama siz yine “Arka Sokaklar”da olmayı tercih ettiniz. Bunun özel bir sebebi var mı?

- Oynadığım rolü, çalıştığım ekibi seviyorum. Çalışmadığım dönem boyunca almak istediğim eğitimler vardı. Yoga hocalığı, beslenme eğitimi vs. Onlara zaman ayırdım. Tekrar teklif gelince oynamak istedim Aylin karakterini.

TEPKİLER ŞAHANE!

◊ Yeniden “Arka Sokaklar”a dahil olduğunuz duyulunca sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İzleyici sizi özlemiş. Size gelen tepkiler nasıl?

- İzleyici benim diziden ayrıldığım günden beri karakteri geri döndürebilmek için sürekli yazılı ve sosyal medyada isteğini dile getirdi. Sevenlerimiz sağ olsunlar diziyi bırakmadılar. Dolayısıyla tepkiler şahane. Aylin-Hakan hikâyesi bu dizide izleyicinin çok sevdiği hikâyelerden biri.

Haberin Devamı

◊ 18’inci sezonuna başlayan “Arka Sokaklar”ın bu denli başarılı olmasını neye bağlıyorsunuz?

- Senaryo, yönetmen ve tüm ekip çok iyi. Elbette hikâyelerin gündemle eş zamanlı gitmesinin de bu başarıda payı var.

VURULMA SAHNEM ÇOK HEYECANLIYDI

◊ Pek çok bölümde yer aldınız, en unutmadığınız sahne hangisi?

- Hüsnü karakterinin vurulma sahneleri. Çok etkileniyorum, neden bilmiyorum. Hepimiz çok duygusallaşıyoruz gerçi. Bir de kendi ilk vurulma sahnem. Çok heyecanlıydı.

◊ Peki şimdi set nasıl gidiyor?

- Yıllardır olduğu gibi huzurlu ve mutlu bir setteyiz. İyi gitmeyen bir şey yok. İşimizi ve birbirimizi seviyoruz.

YENİ HEYECAN

◊ Son olarak buradan izleyicilere neler söylemek istersiniz?

Haberin Devamı

- 18 yılda bir defa ara verildi diziye. Bu sezon yeniden başlama heyecanı içindeyiz. Umarım bu heyecanı izleyiciye de yaşatırız.