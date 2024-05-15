Özgür Selvi: Esengül savaşçı bir kadındı

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◊ Öncelikle filmin ismini sormak istiyorum. Neden “Uçurumda Açan Çiçek: Esengül” adını koymayı tercih ettiniz?

- Esengül’ün gerçek hayat hikâyesini öğrenince hayranlığımın daha da arttı. O, ancak böyle tanımlanabilirdi. O, uçurumda açmayı başarmış bir direnç çiçeğiydi!

◊ Filmi yapmaya nasıl karar verdiniz?

- Açıkçası biyografi filmi yapmayı düşünmüyordum. Uzun zamandır dijital kanallar için polisiye bir dizi projesi üzerinde çalışıyorum. Sürpriz bir şekilde karşıma çıkan Esengül’ün hayatı beni etkisi altına aldı. Bütün dünyanın böyle bir yaşamı bilmesini ve ilham almasını yürekten istedim.

Esengül’ün çocukluk yılları zorluk ve acı içinde geçiyor. 15 yaşına girdiğinde hayata atılıp ailesinin geçimini üstleniyor. Henüz 18 yaşında, yozlaşmış, son derece acımasız bir sektörde, sadece sesi ve yenilikçi arabesk yorumuyla var olma mücadelesi verir. Bir kelebek gibi kısacık hayatına, en genç assolist unvanı ve sayısız başarılar sığdırıyor.

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Ve bütün bunları çok büyük ve hüzünlü bir aşk hikâyesinin gölgesinde yaşamakta. Kalbi defalarca kırılırken, adeta sanatı mükemmelleşiyor. Acısını sesine, yorumuna aktarıp, hayata gözlerini yumduğunda efsaneye dönüşen, hala aşılamamış şarkılar bırakıyor ardında. Esengül, hayattaki büyük kayıpları başarıya çevirmenin yolunu bulan savaşçı bir kadın.

Bu rol genç bir oyuncu için meydan okuma olabilir

◊ Esengül’ü oynayacak oyuncu belli oldu mu?



- Esengül’ü oynayacak değil de bir film boyunca Esengül olacak bir oyuncuyla buluşacağımıza inanıyorum. Nicole Kidman’ın “Saatler” filmindeki Virginia Woolf veya Rami Malek’in “Freddie Mercury” performansları bu olma haline örnek verilebilir. Esengül’ün tutkulu, inişli-çıkışlı, sayısız kaotik duyguyu barındıran fırtınalı hayatı genç bir oyuncu için müthiş bir meydan okuma demek. Oyunculuğunun bütün farklı katmanlarını, bir Oscar performansı gibi gösterme olanağı heyecan verici.

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Yaşamına dair soruların cevapları olacak

◊ Esengül’ün ölümüyle ilgili internette çok farklı bilgiler var. Hangisi gerçek?;



- Ölümüyle ilgili dünyada en fazla spekülasyon yapılan sanatçılardan biri de Esengül’dür sanırım. Hatta ölmediği, kimlik değiştirip Almanya’da hayatına devam ettiği gibi bir teori de mevcut. Bu filmde Esengül’ün trajik ölümüyle birlikte hayatının karanlıkla kalan bütün bölümleri aydınlanacak ve izleyici kafasındaki soruların cevaplarını bulacak.

Uluslararası kalitede bir film hedefi

◊ Biyografi filmlerinde sanatçıların aileleriyle ilgili bazı pürüzler dikkat çekiyor. Sizde durum nedir?



- Esengül’ün kız kardeşi Sezen Hanım en büyük destekçimiz. Kardeşi Savaş Bey ve yeğeni Nazlı ile gerçek bir hayat hikâyesini anlatmak üzere yola çıktık. Esengül’ün ailesi ve film yapımcısı gibi bir ayrım yok. Birbirine inanan güçlü bir ekibiz. Uluslararası kalitede bir biyografi filmi yapmayı hedefliyoruz.