Özgür katilin peşinde! 'Sen yapmadıysan kim yaptı?'

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde,

AZEM'İN KIZI MI GELDİ? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem rüyasında kızında gördü. Rüyasını arkadaşı Kasım’la paylaşan Azem ne yapacağını bilemedi.

Oğlu Alişan’a kavuşan Dilber, kocası Zahir’in telefonuyla büyük panik yaşadı. Zahir, Alişan’ı geri istedi.

Azem, oğlu Özgür’ün işlettiği otoparka gitti. Baba-oğul yeniden eski günler hakkında konuştular.

“Gel kalbimi delen kin dolu bakışlarına ara ver ben de sana hikayemi anlatayım”

Güngör’ün mesajını iletmek için otoparka giden Hatice, orada Azem’i gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Hatice, Azem ile sohbet etti. Özgür ise olanları anlamaya çalıştı.

Haberin Devamı

KATİL KİM? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Oğlunu sakin kalması konusunda uyaran Azem, onunla sohbet etti;

“Bak Özgür, ikimizin birlikte yapması gereken önemli şeyler var. Birincisi seninle annenin kabrini ziyaret edelim. Sonra da birlikte biran önce ablanı bulalım. Her şeyi ‘hemen yapalım’ demiyorum. Sen de beni, bizi unutmadın unutamazsın biliyorum. Görüyorum gözlerinde, o öfke duvarının hemen arkasında! Özgür, bir gün bu acı dolu hikayeyi derdest edip yeni bir hikaye yazacağız. Oğlum ben senin ‘babacığım, babacığım’ diye peşinden koştuğun adamım. Sen annenle aşkımıza şahit değil miydin, bana iyi bak. Var mıydı böyle bir sebep?”

Özgür ise ‘sen yapmadıysan, kim yaptı’ diye annesinin katilini sordu. Azem, cevap vermekten kaçınıp ‘Ablanı bulacağız, oturup konuşacağız. Her şeyi anlatacağım ama ne olur o günden önce sorma anlatamam’ dedi.

Baba-oğulun yıllar sonra bir araya gelip sarılması duygusal anlara sahne oldu.

Olanlara şahit olan Hatice, Adem hocanın kim olduğunu merak etti. Azem ise Cihan’ın babası olduğunu ve gerçek adının ‘Adem değil Azem’ olduğunu söyledi. Sırrını paylaşan Azem, Hatice’den duydukları hakkında sessiz kalmasını istedi.

Haberin Devamı

DİLBER YASA DIŞI YOLLARA BAŞVURDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zahir’in tehdidinin ardından çaresiz kalan Dilber, Zerre’den silah bulmasını istedi. Dilber zor durumda kalırsa Zahir’i vuracağını söyledi.

Piraye, Azem’e iş teklifini düşünüp düşünmediğini sordu. Azem de Piraye’nin abisi Talip ile aralarında anlaşmazlık olduğunu söyledi.

Nergis, Dilber’e yardım etmek için avukat arkadaşını aradı. Azem’i de Dilber’den uzak durması konusunda uyaran Nergis arkadaşını korumaya çalıştı. Kasım ise eşine ‘Ya Azem’in bu yaşadığı aşksa’ sözleriyle eşine karşı çıktı.

Haberin Devamı

Piraye’nin iş teklifi için sahte belge hazırlatan Azem, dosyaları İzzet’ten aldı. Yaptığından utanan Azem, çaresizce yalanını sürdürmeye karar verdi.

Piraye kardeşi Tayfun ile sohbet etti. Abileri Talip’in eşinden boşanacağını söyledi. Kardeşinden destek isteyen Piraye umduğunu bulamadı.

AZEM, DİLBER'İ UYARDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Köşeye sıkışan Zahir kardeşinden dışarıda olanlarla ilgili bilgi aldı. Dilber’in yanına gidip ‘Alişan’ı verirse teslim olacağını’ söylemesini istedi.

Dilber’in silah aradığını öğrenen Azem onu uyardı. Ruhsatsız silah taşımanın cezalarını anlatan Azem, Dilber’i aldığı karardan vazgeçirmeye çalıştı.

Haberin Devamı

Dilber ise ‘Böyle beklersem bu adam beni öldürecek. Böyle öldürülen bir sürü kadın gibi’ tepkisini verdi.

Sırat’ın adamı Berzan, Özgür’ün mekanına gitti. Berzan, Sırat’ın rahat durmayacağını Özgür’e söyleyip uyarıda bulundu; ‘Ben orada çalışıyorum ama sizin düşmanınız değilim bilin istedim’

Zahir’in kardeşi Şahin, Dilber’in yanına gidip Alişan’ı istedi. Abisinin mesajını ileten Şahin, Dilber’in tepkisiyle karşılaştı.

Piraye, Azem’e yeni bir teklifte bulunup iş yerine gitmek yerine evde çalışabileceğini söyledi. Azem de danışmanlık işini kabul etti.

Azem yeni işini dostlarıyla paylaştı. Endişelerini de dile getiren Azem, ‘gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır’ dedi.

Haberin Devamı

DİLBER SİLAH BULDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Silah bulma arayışına giren Dilber, İzzet’in yardımıyla isteğine ulaştı.