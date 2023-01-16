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Özgü Kaya ve Arda Türkmen’den Set Ekstra ’ya çok özel açıklamalar…

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#Kanal D#Özgü Kaya#Üç Kız Kardeş
Özgü Kaya ve Arda Türkmen’den Set Ekstra ’ya çok özel açıklamalar…
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 10:54

Kanal D’nin, her salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteri ile herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Özgü Kaya, bu hafta sevilen şef Arda Türkmen’in mutfağına konuk oldu.  Çekimler sonrası Set Ekstra programından Asiye Acar’ın sorularını cevaplayan ikili samimi açıklamalarda bulundu.

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Üç Kız Kardeş ’in çekimleri ve güzelliği hakkında samimi açıklamalar yapan Özgü Kaya:

“Çekimler çok keyifli geçiyor. Ayvalık'a alıştık ve artık oraya yerleştik. İstanbul bizim için ikinci bir şehir gibi geliyor. Gezmeye geldiğimiz bir şehir sanki… “dedi.

Türkan’ı izleyicilerin çok benimsediğine değinen Kaya “İnsanların beni kendi ailesindenmiş gibi benimsemeleri, kucaklamaları tabii ki de beni çok onurlandırıyor, gururlandırıyor. Herkese destekleri için çok teşekkür ederim.” diye ekledi.

Asiye Acar’ın güzelliği ile ilgili sorularına ise: “Çok teşekkür ederim. Ben böyle şeylerde biraz utanıyorum ama ben güzelliğin içten geldiğine inanıyorum. İyi düşünmek, iyi bakmak, iyi hissetmek ve enerjiye çok inanıyorum.” dedi.

Özgü Kaya ve Arda Türkmen’den Set Ekstra ’ya çok özel açıklamalar…

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Kısa bir süre önce baba olan ünlü şef Arda Türkmen ise değişen hayatı ile ilgili şunları söyledi:

“Baba olmak çok enteresan bir duygu, böyle göz göze bakışmalara da başladık. Ben elimden geldiği kadar kızımın her detayıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Altını değiştirmek, temizlemek, yıkamak, oynamak, kundaklamak, uyutmak gibi… ve bunların her etabında bizzat olmak istiyorum. Bir bağ kurduğumuzu hissediyorum. O bağ her geçen gün gelişiyor.” dedi.

Asiye Acar’ın “Kızınızdan bahsederken sanki bir düğümlenme söz konusu sorusuna ise: “Ben biraz geç baba oldum. Ama sonuçta bunun yaşı yok. İnsan ne zaman buna hazır hissediyorsa o zaman olmalı. Çok keyifli, çok eğlenceli, çok uykusuz bu arada… Ama geçirdiğimiz her vaktin bir daha geri gelmeyeceğini düşünerek kıymetli kılmaya çalışıyoruz. İlerleyen dönemde mutfağa ilgi duyarsa elimden geldiği kadar onu yönlendirmeye çalışırım.” dedi.

 

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#Kanal D#Özgü Kaya#Üç Kız Kardeş

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