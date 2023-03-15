Özgü Kaya: Sıfırdan başlayan güçlü kadın hikayesi beni inanılmaz motive ediyor

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Dizide canlandırdığı Türkan karakteri ile herkesin gönlünde taht kuran güzel oyuncu Özgü Kaya bu konu ile ilgili çok sayıda mesaj aldığını ileterek şunları söyledi:

“İzleyicimiz başından beri Türkan ve Somer’in arasındaki bağa inandı, kavuşmasını ve mutlu olmasını istedi. Aynı zamanda Türkan’ın uyanmasını, direnmesini, sesini çıkarmasını, güçlü olmasını da. Son zamanlarda Somer’le olan ilişkisi gelgitli hale gelmeye başladı. Ne seninle ne de sensiz durumu... İlişkilerde genelde herkesin kendince haklı sebepleri vardır. Ancak Türkan’ın ilk sezondan bu yana aşkı için verdiği savaşın karşısında yine Somer tarafından hayal kırıklığına uğratılınca ve ailesi dahil kendini yalnız hissedince, tek başına Türkan olma mücadelesi başladı. Sıfırdan başlayan güçlü kadın hikayesi beni inanılmaz motive ediyor. Benim izleyiciden aldığım tepkiler Türkan’ın affetmemesi, bunları hak etmediği, affedecekse de bunun kolay olmaması yönünde. Bakalım Somer, izleyicimizin ve Türkan’ın gönlünü yeniden kazanabilecek mi? Ben de canlandırırken her hamleyi, her yeni bölümü heyecanla bekliyorum” dedi.

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