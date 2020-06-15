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Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

Özge Özder, 'Mucize Doktor'dan neden ayrıldı?

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Özge Özder, 'Mucize Doktor'dan neden ayrıldı?
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'Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı oyuncu Özge Özder, dizinin kadrosundan çıktı.

Özge Özder'in diziyi kendi isteğiyle mi bıraktığı, yoksa yönetim kararıyla mı diziden çıkarıldığı merak konusuydu. Özge Özder, merak edilen konuya Twitter sayfasında yanıt verdi.

'Mucize Doktor' oyuncusu Özge Özder, Twitter sayfasında şu notu paylaştı:

"Canlarım, ulaşabildiğiniz her mecradan bana yazıyorsunuz ve bana kızıyorsunuz ama Mucize Doktor'un Kıvılcım ile ilgili aldığı karar benim kararım değil! Çıkan haberlerde ki “ayrıldı” başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm.. Sevgilerimle..."

Özge Özder, Mucize Doktordan neden ayrıldı

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