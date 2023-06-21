Özel olarak role hazırlık

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Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği yeni dizisi “Dönence” izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Ekrana gelen tanıtımları ile şimdiden izleyicinin ilgisini çeken dizinin ilk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı yayınlanacak. Usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosunda barından “Dönence”de Ülkü Hilal Çiftçi, Asperger sendromlu Gülce karakterine hayat verecek. Oyuncu, ilk defa böyle bir karakteri canlandırdığını söyledi: “Gülce, Asperger sendromlu 17 yaşında bir genç kız. Her genç kız gibi bir hayatı olsun istiyor ama özel durumundan dolayı çok mümkün olmuyor. Ablası Gece’yi çok seviyor ve ona çok özeniyor. Onun gibi olmak istiyor. Gülce karakteri için uzun bir süre çalıştık. İlk adaptasyon sürecinde çok zorlandım çünkü hayatımda hiç Gülce karakterindeki gibi biri yoktu. Bu yüzden de öncelikle çok yabancı olduğum bir karakter oldu. Ama zorlu geçen süreç ve çalışmalarımdan sonra adapte olabildim.”

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TOHUM OTİZM VAKFI’NDAN BİLGİ ALDIK

Ülkü Hilal Çiftçi, karakteri için çok çalıştığını belirtti: “Farklı coğrafyalarda yapılmış, Aspergerli karakterlere sahip dizi ve filmlere göz attım. ‘Dönence’nin uyarlandığı İsrail yapımı ‘Exceptional’, Amerikan yapımı ‘Parenthood’u izledim. Amir Khan’ın başrolündeki ‘Benim Adım Khan’ı da...” Oyuncu, dizi ekibinin Tohum Otizm Vakfı yetkilileriyle proje öncesi bir araya geldiğini açıkladı: “Karakterim için vakıftan da bilgiler aldım.” Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun bulunduğu “Dönence”de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer de rol alıyor.

Dâhi hastalığı Asperger

İsmini 1944 yılında hastalığı tanımlayan Dr. Hans Asperger’den alan Asperger sendromunun temel belirtisi insanlarla iletişim kurmada güçlük çekme olarak gösteriliyor. Sıklıkla dâhi hastalığı olarak tanımlanan Asperger, nörogelişimsel bir farklılıktır. Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de Asperger sendromlu ünlüler arasında...

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Ülkü Hilal Çiftçi’nin rol aldığı, duygu dolu hikâyesiyle merakla beklenen “Dönence”, 4 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.