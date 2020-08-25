Özde Doya Doya Moda’ya geri döndü - Özde Karacan kimdir?

Mart ayında yarışmada olan ve Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde desen şıklığında yarışacak olan yarışmacılar, alışverişe çıkmadan önce büyük bir sürprizler karşılaştı. Doya Doya Moda'da geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Özde Karacan, yeniden yarışmaya dahil oldu. Özde'yi karşılarında gören yarışmacılar kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Özde ise öz güveniyle dikkat çekti.

Yarışmaya Mersin’den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda’da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan ‘haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim’ sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.