Ozan Dolunay: İşkence sahneleri çekilirken kendimi çok çaresiz ve stresli hissettim

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Çarşamba akşamları izleyici ile buluşan dizi, Mustafa ve kızının kavuşma hikayesini anlatırken, o dönemin toplumsal ve siyasi atmosferini de duygusal bir şekilde izleyiciye aktarıyor. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile her hafta gündem yaratan dizinin son bölümünde yer alan işkence sahneleri gerçeğini aratmadı.

Dizide Kenan karakterine hayat veren Ozan Dolunay, yaklaşık 5 saat süren sahne çekimlerini şu sözlerle anlattı:

‘’Sahneler öncesinde işkencelerin ve elektrik akımının vücuda etkisini anlamaya çalıştım ve benzer birkaç sahne ve elektrik çarpan insanların videolarını izledim. İşkence sahneleri çekilirken kendimi çok çaresiz ve stresli hissettim. İşkence insanda fiziksel bir acıdan çok ruhsal bir kırılma yaratmak için varmış onu fark ettim.”

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“Benim sağla solla işim olmaz!”

Dizinin son bölümünde örgüt üyesi şüphesiyle tutuklanan Kenan (Ozan Dolunay) Dündar’ın kumpası yüzünden sorguya alınır. Kollarından ve bacaklarından bağlanarak, elektrik ile işkenceye maruz kalan Kenan’a yapılanlar izleyicileri 80’ler döneminde yaşanan, istenmeyen olayları hatırlattı.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı yeni bölümüyle 15 Kasım Çarşamba 20.00’de Kanal D’de.