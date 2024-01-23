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Oyuncu Sinan Albayrak çekimde kaza geçirdi

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#Sinan Albayrak#Serkan Çayoğlu#Mehmed Fetihler Sultanı
Oyuncu Sinan Albayrak çekimde kaza geçirdi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 08:29

Oyuncu Sinan Albayrak kadrosuna dahil olduğu ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ dizisinin setinde atlı çekimler sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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Serkan Çayoğlu’nun başrolünde olduğu “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinin setinin platosunda yangın çıkmış ve çekimlere bir süre ara verilmişti.

Bu kez Kemerburgaz’daki set at kazasıyla durdu. Dizide Zağanos Paşa karakterine hayat veren Sinan Albayrak, soğuk havada kalabalık figüranların olduğu çekimlerde huysuzlanarak dört nala koşan atından kendini attı.

Oyuncu Sinan Albayrak çekimde kaza geçirdi

Sette yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncunun yapılan tetkiklerinde attan atladığı sırada sadece sağ bileğinde çatlak olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı ve bugün (salı) taburcu edileceği öğrenildi.

 

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#Sinan Albayrak#Serkan Çayoğlu#Mehmed Fetihler Sultanı

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