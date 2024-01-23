Oyuncu Sinan Albayrak çekimde kaza geçirdi

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Serkan Çayoğlu’nun başrolünde olduğu “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinin setinin platosunda yangın çıkmış ve çekimlere bir süre ara verilmişti.



Bu kez Kemerburgaz’daki set at kazasıyla durdu. Dizide Zağanos Paşa karakterine hayat veren Sinan Albayrak, soğuk havada kalabalık figüranların olduğu çekimlerde huysuzlanarak dört nala koşan atından kendini attı.

Sette yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncunun yapılan tetkiklerinde attan atladığı sırada sadece sağ bileğinde çatlak olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı ve bugün (salı) taburcu edileceği öğrenildi.