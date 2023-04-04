Oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti

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Birçok dizi ve filmde rol alan Recep Sarı'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun vefat ettiği haberini, Sarı'nın yakın dostu ve meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

"SEVGİLİ SINIF ARKADAŞIM VEFAT ETMİŞ"

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise bir başsağlığı mesajı yayınladı: “Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncumuz Recep Sarı’nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”

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Recep Sarı KİMDİR?

20 Kasım 1963 yılında Eskişehir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosunda stajyer sanatçı olarak göreve başladı. 1990 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yapmaktaydı.

USTA OYUNCUNUN ​GÖREV ALDIĞI OYUNLAR:

Binlerce Soytarı, Söylev, Teneke Şövalyeler, Ellerimin Arasındaki Hayat, Erkek Arkadaş, İsli Sisli Pis Puslu, Meddah, Düğün Ya Da Davul, Pof'la Paf, Vatan Diye Diye, Bir Başkası, Ayla Öğretmen, Küçük Mozart, Canavar Sofrası, Ölüm, Bir Sevda Öyküsü, Ne Güzel Bir Gün, Tımarhane Kaçkını, Büyük Romulus, Serseri Gönül, Eşek Arıları, Şeytanlar, Avrupa Komedyası, Üçkağıtçı, Yedi Kocalı Hürmüz, Sıradan Bir Gün.