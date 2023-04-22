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Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

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#Rana Cabbar#Cezmi Baskın#CENAZE
Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 15:25

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı.

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Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı’nda öğlen düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı


Törene, oyuncu arkadaşları Talat Bulut, Cezmi Baskın, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Vahide Gördüm, Halil Ergün, Gülsen Tuncer yanı sıra Cabbar’ın sevenleri katıldı. Törende taziyeleri Cabbar’ın yakınları kabul etti.
Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Talat Bulut "Benim ustamdı, hocamdı. 5 yıl aynı sahneyi paylaştım. Çok üzgünüm" dedi.
Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Cezmi Baskın ise "Sevgili kardeşimiz Rana’yı kaybettik. Çok acılıyız, çok üzüntülüyüz. Benim ustam, hocam, iş arkadaşım, her şeyimdi. Toprağı bol olsun diyelim" diye konuştu. 
Oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı


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#Rana Cabbar#Cezmi Baskın#CENAZE

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