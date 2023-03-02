Oyuncu Hivda Zizan Alp: ‘Camdaki Kız’da olmaktan mutluyum

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◊ “Camdaki Kız”a yeni dahil oldunuz. Nasıl bir set ortamı sizi karşıladı?

- Daha önce uzun süredir devam eden bir projeye hikayeye etkisi olacak şekilde sonradan dahil olmamıştım. Ama senaryo ve yönetmenimizin netliği, oyuncuların üslup birliği sağ olsun, hemen alıştım sete ve ekibimize. Mutluyum.

◊ Karakteriniz Türkan kilit bir karakter...

- Hani bazı insanlar vardır; hayatta durdukları yer iyi ya da kötü şekilde birçok kişiyi etkiler. Ama masumiyetleri ya da saflıkları yüzünden farkında bile değillerdir kim ya da ne olduklarının... Türkan da öyle biri işte.

◊ Diziyi daha önceden izliyor muydunuz?

- Evet... Yoğunluktan ötürü izleyemediğim zamanlar oluyordu ama annemden duyuyordum gelişmeleri. Dizide anne-kız ilişkileri konusunun işlemesini seviyordum. Annemle bu konuda çok konuşuyorduk. “Şöyle sözler ne kadar yanlışmış aslında” ya da “Biz böyle davranmadık hiç birbirimize, ne güzel” gibi...

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OYUNCULUĞUN EN ZOR YANI GÖRÜNÜR OLMAK

◊ Diziye dahil olmaya nasıl karar verdiniz?

- Karakterimin cümleleri gerçekten karşısındakine değmeli. Hareketlerim basit olsa da bir amaca hizmet etmeli ve beni bir yere götürmeli. Bir uzay filminde oynuyor da olsam seyirciye o an için dünyayı unutturmalı. O yüzden bir oyuncu olarak kendimi sürekli tekrarlamayacak rolleri tercih etmeye çalışıyorum.

◊ Siz Hivda olarak Türkan’a ne söylemek isterdiniz?

- Boyun eğen bir kadın, kızlarına dik durmayı öğretemez. Bunu söylemek isterdim.

◊ Oyunculuğun en güzel ve en zor yanları sizce neler?

- En güzel yanı başka başka bir sürü insan olabilmek için paralel evrenlere ihtiyaç duymamak. En zor yanı da görünür olmak.

MÜZİK ASLA PEŞİMİ BIRAKMADI

◊ Siz aynı zamanda müzikle de ilgileniyorsunuz...

Ben kaçsam da kemanım peşimi bırakmıyor. Müzik bölümündeyken hata kabul etmeyen bir eğitim sisteminden geçtim. Bu sebeple keyif alarak çalmayı çok geç öğrendim. Halen de izleri vardır. Müzikle ilgili yaptıklarımı saklarım genelde. Ama sevgimi, tutkumu gizleyemiyorum pek.

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◊ En büyük hayaliniz nedir?

- Susuz kalmamış ve iklim krizini yenmiş bir dünyayı çocuklarımıza bırakmayı çok istiyorum.

◊ Modunuzu ne yükseltir?

- Çok iyi bir film, harika bir şarkı!