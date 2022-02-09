Oyuncu Aslıhan Gürbüz, doğum gününü Cerabral Palsy'li çocuklarla paylaşıyor

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ÖĞRENCİ OLAN TAKİPÇİSİ DUYGULANDIRDI

Aslıhan Gürbüz’ün öğrenci olan bir hayranı ise bu paylaşıma karşı “Aslıhan abla öğrenci olduğum için elimden geldiğince yaptım. Şimdiden doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum” cevabı ise herkesi duygulandırdı.

50. YILDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM BAŞLATALIM

Kampanyayı Instagram’da takipçileriyle paylaşan Aslıhan Gürbüz, “Bu yıl 16 Şubat olan doğum günümün bir farkındalık yaratmasını istedim. Hayata adım attığım bu günü Cerebral Palsy’nin sivil alanda hareketinin 50. yılı olması nedeniyle, Cerebral Palsy engeli ile yaşayan çocuklara armağan ederek iyiliği ve mutluluğu onlarla birlikte paylaşacağım. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım ve desteklerimizle büyük bir değişim başlatalım" dedi.

