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Oyuncu Aslıhan Gürbüz, doğum gününü Cerabral Palsy'li çocuklarla paylaşıyor

#Aslıhan Gürbüz#Cerebral Palsy’Li#Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, doğum gününü Cerabral Palsyli çocuklarla paylaşıyor

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat’taki doğum gününü Cerebral Palsy’li çocuklara bağışladı. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlatan ve sosyal medyada duyuran ünlü oyuncu “Cerebral Palsy’nin sivil alanda hareketinin 50. yılı olması nedeniyle Cerebral Palsy engeli ile yaşayan çocuklara armağan ederek iyiliği ve mutluluğu onlarla paylaşacağım” dedi.

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ÖĞRENCİ OLAN TAKİPÇİSİ DUYGULANDIRDI

Aslıhan Gürbüz’ün öğrenci olan bir hayranı ise bu paylaşıma karşı “Aslıhan abla öğrenci olduğum için elimden geldiğince yaptım. Şimdiden doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum” cevabı ise herkesi duygulandırdı.

 50. YILDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM BAŞLATALIM

Kampanyayı Instagram’da takipçileriyle paylaşan Aslıhan Gürbüz, “Bu yıl 16 Şubat olan doğum günümün bir farkındalık yaratmasını istedim. Hayata adım attığım bu günü Cerebral Palsy’nin sivil alanda hareketinin 50. yılı olması nedeniyle, Cerebral Palsy engeli ile yaşayan çocuklara armağan ederek iyiliği ve mutluluğu onlarla birlikte paylaşacağım. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım ve desteklerimizle büyük bir değişim başlatalım" dedi.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, doğum gününü Cerabral Palsyli çocuklarla paylaşıyor


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#Aslıhan Gürbüz#Cerebral Palsy’Li#Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

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