Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Oyuncu Ali Sürmelinin annesi toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Ali Sürmeli#Anne#Cenaze
Oyuncu Ali Sürmelinin annesi toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 15:44

 TİYATRO ve sinema oyuncusu Ali Sürmelinin intihar eden annesi Akçe Sürmelinin (82) cenazesi, Kocaelinin Derince ilçesinde defnedildi.

Haberin Devamı

Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesindeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde intihar etti. Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmelinin yaşadığı acılar nedeniyle yaşamına son vermesi üzüntü yarattı.
Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmelinin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Oyuncu Ali Sürmelinin annesi toprağa verildi



5 çocuk annesi Akçe Sürmelinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akçe Sürmelinin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda 2 büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Sürmeli#Anne#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling