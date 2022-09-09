Oyuncu Ali Sürmelinin annesi toprağa verildi

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Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesindeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde intihar etti. Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmelinin yaşadığı acılar nedeniyle yaşamına son vermesi üzüntü yarattı.

Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmelinin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.



5 çocuk annesi Akçe Sürmelinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Akçe Sürmelinin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda 2 büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi. (DHA)