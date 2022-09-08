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Oyuncu Ali Sürmeli'nin anne acısı

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#Ali Sürmeli#Kocaeli#Anne
Oyuncu Ali Sürmelinin anne acısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 13:54

TİYATRO ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli (82), yaşamına son verdi.

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Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, intihar etti.Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Oyuncu Ali Sürmelinin anne acısı

Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

 

 

 

 

 

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#Ali Sürmeli#Kocaeli#Anne

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