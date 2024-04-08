'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' okul gibiydi

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Ünlü oyuncu o dizi hakkında şöyle konuştu:

“İlk ciddi ve uzun soluklu, profesyonel deneyimimdi ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’. Sete, kameraya, açılara, kurguya, set hayatına dair hiçbir deneyimim olmadığı gibi, bir bilgi birikimim de yoktu ve özellikle ilk sezon çok zorlanmıştım. Orası bir okul gibiydi. Başta ilk yönetmenim Zeynep Günay olmak üzere birçok isme büyük teşekkür borçluyuz bence, çünkü o okuldan mezun olmak kolay değildi. Aynı zamanda seyircide karşılığını bulan bir iş olduğu ve akıllarda yer ettiği için de şanslı bir oyuncu olarak hissediyorum kendimi.”