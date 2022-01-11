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Otel Artemis filmi konusu nedir? Otel Artemis filmi oyuncuları

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Otel Artemis filmi konusu nedir Otel Artemis filmi oyuncuları

Otel Artemis filmi bu akşam televizyonda ilk defa izleyici karşısına çıkacak. ATV yayın akışında yer alan film 22:20’de başlayacak. Peki, Otel Artemis filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte filme dair merak edilenler

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Otel Artemis filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Otel Artemis filmi bu akşam ekrana gelecek. Filmin yönetmen koltuğunda Drew Pearce oturuyor. Otel Artemis filmi oyuncuları arasında Jodie Foster, Sterling K. Brown, Zachary Quinto, Dave Bautista, Jenny Slate, Sofia Boutella, Charlie Day ve Brian Tyree Henry bulunuyor.

OTEL ARTEMİS FİLMİ KONUSU

2028 yılında Los Angeles'ta halkın suya erişimine bir kısıtlama getirilir. Sıradan halkın suya erişimi zorlaşır ve fiyatlar da karşılayamayacakları kadar artar. Çıkan isyan yüzünden Los Angeles'ta suç oranı çok yükselmiştir. Hemşire (Jodie Foster) olarak bilinen bir kadın, yüksek profilli suçlular için ağır güvenlik önlemlerine sahip ve yalnızca üyelere hizmet veren bir hastane işletmektedir. İsyandan yararlanıp banka soyan bir soyguncu(Sterling K. Brown) yaralı takım arkadaşlarını 18 milyon dolarlık mücevherlerle birlikte getirir ancak hem mafya babası olarak bilinen Wolf King (Jeff Goldblum) hem de polis peşlerindedir. Hastane kuşatma altındayken Hemşire, özel koruması (Dave Bautista) ve hastanede bulunan diğer suçlular kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

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