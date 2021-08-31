Öteki Taraf filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Öteki Taraf oyuncu kadrosu

Öteki Taraf oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Çetin, Ece ve Sara arasında yaşananların anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Özcan Deniz oturuyor.

ÖTEKİ TARAF OYUNCULARI

Öteki Taraf oyuncuları arasında Özcan Deniz, Ayten Uncuoğlu, Meryem Uzerli, Aslı Enver, Osman Wöber, Burçin Birben ve Sena Çakır bulunuyor.

ÖTEKİ TARAF FİLMİ KONUSU

Çetin başarılı bir iş adamıdır. Yeni sevgilisi Ece ile mutlu bir hayat yaşamaktadır. Derken Çetin'in eski sevgilisi Sara yanına gelir. Sara çok hırslı ve sahip olduklarını başkasına kaptırmayacak kadar gözü kara bir kadındır. Çetin ve Sara’nın bir iş fırsatı ile yeniden bir araya gelmesi ile olaylar gelişir. Bir süre sonra Ece bir veda videosu bırakarak ortadan kaybolur.

Çetin Ece'yi aramaya başlar ve bu sırada Sara ile Çetin arasında başlayan yakınlaşmayla ikilinin birlikteliği başlar. Bir süre sonra Çetin her yerde Ece'nin bıraktığı izleri bulmaya başlar. Sara ise evin her yerinde duvarların ötesinde garip sesler duymaya başlar ve bu korkusunu Çetin'le paylaşır.

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