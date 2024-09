Oscar’lık performanslar

Haberin Devamı

Merakla beklenen “Oscar’lık Sahneler” gösterisi tek gala olarak önceki akşam BtcTurk Vadi Açıkhava’da sahnelendi. Gösteride sinemanın kült sahnelerini sergileyen ünlü isimlere 8 müzikal oyuncusu ile Emil Tan Erten yönetimindeki 17 kişilik Hollywood orkestrası eşlik etti.

Usta oyuncu Nevra Serezli’nin onur konuğu olarak sahneye çıktığı gecede İrem Derici , “A Star is Born” filminden Lady Gaga’nın “Shallow” şarkısını yorumladı. “Chaplin’in Diktatör Konuşması”nı yapan Gürgen Öz, performansıyla seyirciden alkış aldı. Selen Öztürk, “Show Must Go On” yorumuyla güçlü oyunculuğunu bir kez daha gösterdi. Tuana Yılmaz, Marilyn Monroe ve Adele performanslarıyla beğeni topladı.

“Breakfast at Tiffany’s” filminde Audrey Hepburn’ün söylediği “Moon River” şarkısını yorumlayan İpek Açar, “Take the Lead” filminin ikonik sahnesini canlandıran Fırat Çelik’le Yağmur Yüksel, Judy (Rita Hayworth) rolüyle Zeynep Atılgan, “Kadın Kokusu” filminin ikonik tango sahnesiyle Lilya İrem Salman ve Cihan Nacar, Elvis rolüyle Can Aslantuğ ve Barbie rolüyle Yağmur Yüksel gecenin ilgi gören performanslarına imza attı.