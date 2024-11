Oscar adayı Hayat TürkEvi’nde

Haberin Devamı

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un “Hayat” filmi, bu yılki Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin “En İyi Uluslararası Film” adayı olarak belirlendi. Film önceki akşam ise ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nde izleyicilerle buluştu. Gösterime Akademi üyeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de katıldı. Gösterim, Türkiye New York Başkonsolosu Ahmet Muhittin Yazal, Kültür Ataşesi Hilal Demirel’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gösteriminin sonunda, yönetmen Zeki Demirkubuz ile oyunculardan Cem Davran katılımcıların sorularını cevapladı. Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ahmet Muhittin Yazal, yapımcı ve oyunculara emeklerinden ötürü teşekkür etti: “Bu güzel filmin oditoryumumuzda gösterilmesi için bize bir fırsat sunuldu. Film hakkında söylenen iki şey vardı, biraz uzun olduğu ve ayrıca yanımızda mendil bulundurmamız gerektiği. Filmi izlemeye gelen herkese teşekkür etmek istiyorum.” Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini üstlendiği “Hayat”ın başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak paylaşıyor.

Haberin Devamı

GÜÇLÜ HİKÂYE VE OYUNCU KADROSU

Filmde Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Caner Cindoruk gibi isimler de rol alıyor. Filmin hikâyesi ise şöyle: Babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran, evden kaçar. Hicran’ı zaten istemediğini düşünen Rıza, başlangıçta durumu umursamasa da giderek rahatsız olur ve Hicran’la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kez gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul’a gidip uzun sürecek bir arayışa başlar.

MISS TURKEY GÜZELİ DE KATILDI

MIss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nın birincisi İdil Bilgen de özel gösterime katıldı. Bilgen, o anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Türkiye’nin New York Başkonsolosu’nun zarif misafirperverliği altında ‘Hayat’ filminin başarısını kutlamak için harika bir an. Bunun bir parçası olmak benim için gerçekten bir onurdu.”