Organik Aşk filminin konusu ne ve nerede çekildi? Organik Aşk filminin oyuncuları kimler?

Gizem Karaca Ekmekçi ve Mustafa Mert Koç'un paylaştığı Organik Aşk, oyuncuları kadar eğlenceli ve sürükleyici konusu ile de dikkatleri çekiyor. Romantik komedi türündeki film, bir Ege köyüne yerleşmek isteyen Bülent ile ailesinin zorla evlendirmeye çalıştığı Esma’nın kesişen yolculuğunu anlatıyor. İşte, Organik Aşk filmi hakkında merak edilenler...

Organik Aşk'ın başrollerini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç’un paylaşıyor, ikiliye kadroda Tarık Pabuçcuoğlu, Ruhsal Öcal ve Asuman Dabak eşlik ediyor. 'Organik Aşk' filmi, Muğla’nın birbirinden güzel köylerinde çekildi. Köyceğiz, Ortaca, Dalyan ve Fethiye’de tamamlanan çekimlerde yerel halk da oyuncu olarak yer aldı.

ORGANİK AŞK KONUSU

Bülent, zengin bir ailenin inşaat şirketinden sorumlu beceriksiz oğludur. Ailenin bugün eriştiği zenginliğin tamamı baba Celal'in eseridir. Bülent, Celal'in hayattaki tek başarısızlığıdır. Üstelik bu başarısızlık oğlanın yüzüne vurulmasın diye her ay dünyanın parasını harcamaktadır. Celal için bu gidişata dur deme zamanı gelmiştir.

Babası Celal kendisi gibi sıfırdan hayata başlaması için Bülent'e bir ay müddet verir: Ya adam olacaktır, ya da mirastan men edilecektir! Bu çıktığı yolculukta başına gelen binbir türlü maceradan sonra, yolda karşılaştığı düğünden kaçan gelin Esma ile aşkı bulurken namus davası için peşlerinde olan abisi Davut ile de ayrıca uğraşırlar. Bülent ve Esma hem hayatlarını geçirecekleri organik köyü, hem de organik aşkı bulmuştur.