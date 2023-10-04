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Onur Tuna: Atatürk bizim ideolojimiz

Güncelleme Tarihi:

#Onur Tuna#Atatürk#Son Akşam Yemeği
Onur Tuna: Atatürk bizim ideolojimiz
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:38

SON Akşam Yemeği filminde Mustafa Kemal Paşa’yı canlandıran Onur Tuna önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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 Çekimlerde yaklaşık 4 saat süren bir makyajla Atatürk’e benzetilen ünlü oyuncu, 27 Ekim’de vizyona girecek yeni filmi için şunları söyledi:

“Çok güzel bir hikâye vardı elimizde. Mustafa Kemal Atatürk bizim için bir ideoloji ve bütün oyuncular her şeyin en iyisini yapmaya çalıştı. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Umarım izleyenler filmde güzel şeyler görecekler.”

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını da kutlayan Onur Tuna “Çok genç bir cumhuriyet ülkesiyiz. Nice nice yıllara demek istiyorum Cumhuriyet için. Bu 300-500 yüz olarak devam etsin” diye konuştu. 

27 Ekim’de beyazperdede

GEÇEN sene Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi çocuk oyuncu’ ödülünün sahibi olan Azra Aksu, cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu alan ‘Son Akşam Yemeği’ filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

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Küçük yıldız, 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi yaşananları beyazperdeye taşıyacak olan filmde Elif karakterine hayat verecek. Azra Aksu’nun Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan ve Necip Memili gibi ünlü oyuncularla rol aldığı “Son Akşam Yemeği”, 27 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Onur Tuna: Atatürk bizim ideolojimiz

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#Onur Tuna#Atatürk#Son Akşam Yemeği

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