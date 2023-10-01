Onur Özaydın: Osman için bu değişim büyük bir sınav olacak

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◊ Bu denli fark yaratan bir işte olmak size kendinizi özel hissettiriyor mu?

- Yaz boyunca izleyicilerimizin sorularını duymak, merak unsurunun bir an bile kaybolmadığı bir projenin parçası olmak çok gurur verici. Biten her bölüm, aynı zamanda yeni bir soru işareti doğuruyor. Ve biz oyuncular da, seyircilerimiz gibi soruların içinde çoğu zaman kayboluyoruz. Sema Hanım ve senaryo ekibimiz bence uzun yıllar hafızalarda yer edecek müthiş bir işe imza atıyorlar. Bu projede olmasaydım ve bana “Hangi dizide oynamak isterdin?” diye sorsalardı hiç düşünmeden “Yargı” derdim.

◊ Geçen sezon bıraktığımız Osman ile bu sezon gördüğümüz Osman arasında çok fark var, siz bunu ilk öğrendiğinizde ne hissettiniz?

- Zengin olduğunu duyduğumda çok şaşırdım. Aklıma ilk gelen; Osman’ın, cebindeki parayı bir güç olarak görüp görmeyeceği oldu. Güç, onu elinde bulunduran kişinin inisiyatifine göre çok farklı sonuçlar da doğurabileceği için; Osman için bu değişimin büyük bir sınav olacağını düşündüm. Kızının dershane parasını denkleştirmeye çalışan, arabası yolda kalan biriyken, şimdi çalışanları olan, havuzlu bir villada hayat sürmesi 180 derecelik bir değişim diyebiliriz. Buradan tökezlemeden çıkmak herhangi biri için bile zorken, Osman için daha zor diye düşündüm.

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◊ Bu durum oyunculuk tarzınız açısından fark yarattı mı?

- Oyuncu olarak, oynamayı sevdiğin bir karakterin hikâyesi akıp giderken başına gelen şeyler, inişleri çıkışları, yaşadığı değişimler çok cezbedici bir hal alıyor. Dizide bir zaman atlaması olmasıyla beraber çoğu karakterde fiziki bir değişiklik oldu. Osman’ın sakalı değişti ama benim oyunculuk tarzım da, Osman’a olan sevgim de değişmedi yani. (Gülüyor)

SEYİRCİLERİMİZ BU HİKÂYENİN ASIL KAHRAMANLARI

◊ Yeni Osman’dan sonra dışarıdan gelen tepkiler nasıl?

- Gelen tepkilerin çoğu, Osman’ın parayı nasıl bulduğu ile ilgili. Ortak fikir de; kirli işlere bulaştığı yönünde. Açıkçası şu an benim de bir bilgim yok.

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◊ Son olarak buradan “Yargı” fanlarına neler söylemek istersiniz?

- Görünen bizler olsak da; seyircilerimiz bu hikâyenin asıl kahramanları. Hepsinde biraz Ilgaz, biraz Ceylin var. İyi ki bizlere kalplerini açtılar. Bu yolu beraber yürümek çok güzel.

Albüm çıkarmak istiyorum

◊ Oyunculuk, müzik, tiyatro dizi derken bir de yakın zamanda eğitmenlik yapacaksınız. “İçim içime sığmıyor” diyebilir miyiz?

- Diyelim. (Gülüyor) Hepsinden ayrı ayrı çok keyif alıyorum. Oyunculukla beraber müzik de hayatımda hep vardı. Şu ana kadar yayınladığım dört şarkım var. Yazmayı da seviyorum. Eğitmenliğe gelince çok heyecanlıyım. Studio Des Vu aracılığıyla deneyimlerimi paylaşmak, derslere katılacak herkesle beraber eğlenip birlikte öğreneceğimiz her ders için sabırsızlanıyorum.

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◊ Müzik kariyeriniz ile ilgili bir projeniz var mı?

- Söz ve müziği bana ait 5-6 şarkılık bir albüm yapmak istiyorum. Konserler vermeyi de çok istiyorum tabii ki. Şarkılarımın hep bir ağızdan söylendiğini duymak müthiş bir duygu olur benim için.

Güldürmek ağlatmaktan zor

◊ Sizce komedi mi daha zor dram mı?

- Güldürmenin ağlatmaktan daha zor olduğunu düşünüyorum. Komediyle tanınan çoğu oyuncunun, dramatik sahneleri de bir o kadar güzel oynadığını görürüz. Ülkemizde aklıma ilk gelenler; Şener Şen, Kemal Sunal, Demet Akbağ. Dünyada da Jim Carrey mesela.

◊ Eğer oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?

- Pilot olmayı isterdim... Aynı anda çok fazla şey yapsam da; yaptığım hiçbir şey yetmiyormuş gibi hissediyorum. Her gün üretmek istiyorum. Yeni şeyler öğrenmek. Bütün enstrümanları çalmak istiyorum mesela. Bütün ülkelere gitmek istiyorum. Oyunculuk sayesinde; çok farklı meslekleri deneyimleyebilme fırsatım oluyor.