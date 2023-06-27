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Ölümlü Dünya'nın 2. filmi geliyor

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#Ölümlü Dünya#Ali Atay#Feyyaz Yiğit
Ölümlü Dünyanın 2. filmi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 09:04

2018 yapımı aksiyon-komedi “Ölümlü Dünya”nın devam filmi çekiliyor.

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İlk filmde olduğu gibi yönetmen koltuğunda yine Ali Atay’ın oturacağı filmin okuma provaları geçtiğimiz gün yapıldı.

Ali Atay, aynı zamanda Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’yle birlikte senaryosunu kaleme aldığı filmin provalarından ilk kareleri sosyal medyada paylaştı.

Kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı “Ölümlü Dünya 2”nin çekimlerine yakında başlanacak.

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#Ölümlü Dünya#Ali Atay#Feyyaz Yiğit

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