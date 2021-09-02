Ölümcül Makineler filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ölümcül Makineler oyuncu kadrosu

Ölümcül Makineler filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Ölümcül Makineler’de Tom Natsworthy karakterine Robert Sheehan, Hester Shaw karakterine ise Hera Hilmar hayat veriyor.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİ OYUNCULARI

Ölümcül Makineler filmi oyuncuları arasında Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Stephen Lang, Frankie Adams, Colin Salmon, Caren Pistorius, Patrick Malahide, Andrew Lees, Leila George bulunuyor.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİ KONUSU

Dünyayı yok olma noktasına getirmiş büyük savaşların ardından yeryüzünde yeni bir yaşam şekli gelişmiştir. Hareketli büyük şehirler, kendilerinden küçük şehirleri yutarak onların kaynaklarını yağmalamaktadır. Londra'nın fakir kesimlerinden gelen Tom Natsworthy (Robert Sheehan) ile kaçak Hester Shaw'un (Hera Hilmar) karşılaşması, genç adamın hayatı için mücadele edeceği zamanların başladığı anlamına gelecektir.

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