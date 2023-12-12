Ölene Kadar Kanal D’de

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D Media, dünyanın en büyük televizyon içerik fuarlarından biri olan ve her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen MIPCOM’da ‘Till Death’ (Ölene Kadar) dizisinin Türkiye uyarlamasını yapmak için geçtiğimiz ekim ayında anlaşmaya vardı. Türk dizi sektöründe ses getiren bu anlaşma sonrası gözler oyuncu kadrosuna çevrildi. Projede kimlerin rol alacağı merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

2024 yılının şubat ayında ekrana gelmesi planlanan ‘Ölene Kadar’ dizisi için ilk olarak İbrahim Çelikkol’un ismi açıklandı. Başrolde Çelikkol’un oynayacağı, yönetmen koltuğunda da Serdar Gözelekli’nin oturacağı duyuruldu. Cast çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten D Media, dizinin ikinci başrol oyuncusunu da sosyal medyada ilan etti. Melis Sezen’in fotoğrafı, Kanal D ve D Media’nın hesapları üzerinden “Yine, yeniden” mesajıyla paylaşıldı.

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‘SADAKATSİZ’ İLE YILDIZI PARLADI

2020-2022 yılları arasında Kanal D’de ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran “Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen, “Ölene Kadar” için D Media ile anlaşmaya vardı. Melis Sezen ve İbrahim Çelikkol’un dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.