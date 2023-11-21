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‘Ölene Kadar’ İbrahim Çelikkol izleyeceğiz!

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#İbrahim Çelikkol#Ölene Kadar#Kanal D
‘Ölene Kadar’ İbrahim Çelikkol izleyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 10:05

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Till Death (Ölene Kadar) ile ekrana dönüyor. Dizinin erkek başrol oyuncusunun İbrahim Çelikkol olduğu açıklandı. 

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D Media, dünyanın en büyük TV içerik fuarlarından biri olan ve her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen MIPCOM’da Till Death (Ölene Kadar) dizisi için anlaşma yaptı. Türk dizi sektöründe ses getiren bu anlaşma sonrası gözler cast ekibine çevrildi. Dizide kimlerin rol alacağı merak konusu oldu.

2024 Şubat ayında ekrana gelmesi planlanan dizinin ilk ismi ise İbrahim Çelikkol oldu. Çelikkol dizide “Hakan” karakterini canlandıracak. Yapımcı firmadan alınan bilgilere göre; “Till Death” için cast çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığı ve ünlü isimlerle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Kanal D’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda İbrahim Çelikkol’un fotoğrafının altına “Hoşgeldin, yeniden” mesajı yazılması dikkat çekti.

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Till Death’ın (Ölene Kadar) yönetmeninin Serdar Gözelekli olduğu ise önceki günlerde açıklanmıştı.

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#İbrahim Çelikkol#Ölene Kadar#Kanal D

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