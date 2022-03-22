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Olanlar Oldu filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte konuya dair bilgiler

#Olanlar Oldu#Film
Olanlar Oldu filminin konusu ne, oyuncuları kimler İşte konuya dair bilgiler

Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon ile Ülkü Duru'nun başrollerinde oynadığı "Olanlar Oldu" 2017'de seyirciyle buluşmuştu. Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu merak ediliyor. Peki, Olanlar Oldu filminin konusu ne?

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Olanlar Oldu filmi konusu ve oyuncuları, filmi izleyen birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Mehtap'tan ayrılan oğlunun durumuna üzülen Döndü, buna bir son vermek için harekete geçer, bu saatten sonra gelişen olaylarda olanlar olur. Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir."

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#Olanlar Oldu#Film

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