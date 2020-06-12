Oktay Kaynarca'dan açıklama

Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına telefonla bağlanan oyuncu Oktay Kaynarca yaptığı basın açıklamasının ardından kendisine yönelik eleştirilere canlı yayında da yanıt verdi.