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Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Oktay Kaynarca'dan açıklama

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Oktay Kaynarca'dan açıklama
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Oyuncu Oktay Kaynarca’nın film ve dizi sektöründe setlerin başlamasıyla ilgili, “Setler dursun diye bağıranlar şimdi ne diyecek?” sözlerine Oyuncular Birliği Sendikası’ndan tepki gelmişti.

Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programına telefonla bağlanan oyuncu Oktay Kaynarca yaptığı basın açıklamasının ardından kendisine yönelik eleştirilere canlı yayında da yanıt verdi.

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