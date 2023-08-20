Oğuzhan Koç: Artık gözde bir dulum!

OĞUZHAN Koç, yakın arkadaşı Eser Yenenler’in YouTube’da yayınlanan “Linç@” programına konuk oldu. Demet Özdemir’le sadece 8 ay evli kalan ünlü isim, boşanma süreci hakkında ilk kez konuştu.
Koç, Yenenler’in “Dulsun mu denir? Bayağı bir düşündüm de...” yorumu üzerine “Evet, dulum... Gözde bir dulum” açıklamasını yaptı. Ünlü isim, “Bir şey yaşadın ve nasıl hissediyorsun? Bir çöküş yaşadın mı kendi içinde?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir tek şey var. Hayatınla ilgili bir plan yapıyorsun ve o plan işlemiyor. Bir süre ‘başarısız oldum, başarısız olduk’ hissi geliyor. Karşılıklı geliyor...” Eser Yenenler’in “Yeni kararlar verdirdi mi bu sana?” sorusuna Oğuzhan Koç
şu yanıtı verdi:ŞAHANE BİR ŞEY YAŞADIK
“Tabii ki önemli ve ciddi bir konu olduğu için bundan alınacak, çıkarılacak bir sürü ders var. Mutlaka almışımdır da... Daha sonra alacağım, öğreneceğim bir şeyler vardır. Daha sonra farkına varacaklarım da olabilir. Ama hayatta bunlar var. Hakikaten ‘Bu benim başıma gelmez, benim planlarım belli’ diyorsun. Hepimiz ölmeyecekmişiz zannediyoruz ama öleceğiz gibi... Bu da olacak, başına geldiği esnada çok şaşırmıyorsun. Şahane bir şey yaşadık. İyi ki yaşadık... İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi. Her şey yolunda, hayat devam ediyor.”