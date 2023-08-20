Oğuzhan Koç: Artık gözde bir dulum!

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OĞUZHAN Koç, yakın arkadaşı Eser Yenenler’in YouTube’da yayınlanan “Linç@” programına konuk oldu. Demet Özdemir’le sadece 8 ay evli kalan ünlü isim, boşanma süreci hakkında ilk kez konuştu.

