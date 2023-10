Oğuz Peçe: Aksiyon, aşk, aile... Arka Sokaklar’ın büyüsü burada

Haberin Devamı

◊ “Arka Sokaklar”da Emre karakterine hayat veriyorsunuz. Öncelikle bu dizinin hayatınıza katkısını soralım. “Arka Sokaklar öncesi ve sonrası” diye ayırsak hayatınızı, öne çıkanlar neler olur?

- Böylesine uzun soluklu ve kemikleşmiş bir projede yeni bir karakter yaratıp ona hayat vermek ve kısa sürede seyirciye adapte etmek bana bambaşka bir deneyim kazandırdı. Öncesini bilmem ama bundan sonrasında “Arka Sokaklar” ömrümün sonuna kadar unutamayacağım ve benim için hep özel kalacak projedir.

◊ “Arka Sokaklar” 18 yıldır devam ediyor. Bu kadar sevilmesini siz neye bağlıyorsunuz?

- Her şeyden önce burada tam anlamıyla aileyiz. Her gün işe gidiyor gibi değil, ailemizle bir araya gelip eğleniyor gibi hissediyoruz. Güncel olayları işliyoruz ve işin içinde aksiyon, aşk, aile gibi her şey var. Bence büyüsü de burada...

POLİS VE ASKERLERİN HAKKI ÖDENMEZ

◊ Şimdi bir komiseri oynuyorsunuz. Bundan sonra nasıl bir karakteri canlandırmak istersiniz?

- Şimdiye kadar canlandırdığım tüm karakterleri çok benimsedim ve severek oynadım. Bundan sonrasında özellikle şunu oynamak istiyorum diyemem ama şimdiden onunla da aşk yaşayacağım aşikâr! (Gülüyor)

◊ Karaktere çalışırken, yakın çevrenizden ilham aldığınız kişiler oldu mu?

- Polislik ve askerlik çok değerli meslekler, hakları ödenmez. Proje bana geldiğinde emniyet teşkilatında görev yapan birkaç arkadaşımdan esinlendiğim oldu. Her biri ilham kaynağım, ayaklarına taş değmesin.

◊ Bir gününüz nasıl geçiyor? Set olduğunda ya da olmadığında nasıl bir rutininiz var?

- Zamanımın büyük çoğunluğu zaten sette geçiyor. Onun dışında dinleniyorum, aileme ve sevdiklerime vakit ayırıyorum. Setim olsa da olmasa da düzenli spor yapıyorum. Filmleri ve tiyatro oyunlarını takip ediyorum.

◊ Son olarak buradan hayranlarınıza neler söylemek istersiniz?

- Onları çok seviyorum. Sosyal medyada oluşturdukları grupları görüyorum, elimden geldiğince mesajlarına dönmeye çalışıyorum. Her birini tek tek öpüyorum.

OYUNCULUĞUN PSİKOLOJİK TARAFINI SEVİYORUM

◊ Oyuncu olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

- Aslında çok bir şey değiştiğini söyleyemem, çünkü ben zaten sade bir hayat yaşamayı seviyorum ve hayatım da oyunculuk öncesi nasılsa öyle devam ediyor.

◊ Bir karaktere hayat vermenin en heyecan verici yanı ne sizin için?

- Ben oyunculuğun psikolojik tarafını çok seviyorum ve hatta bu mesleğe yönelmemin nedeni de insanın hareketleri, düşünceleri, eylemleri altında yatan psikolojik sebeplere olan merakımdı. Bir karakteri canlandırırken en heyecan duyduğum şey; Oğuz’dan çıkıp o karakteri giyinmem ve karakteri canlandırdığım dönem boyunca onun hayatını yaşıyor olmak, onunla yol arkadaşı olmak, bazen ortak şeyleri hissetmek bazen zıt düşüncelerde olmamıza rağmen onun gibi davranıp o duyguyu hissetmek. Bunlar çok keyif veriyor.