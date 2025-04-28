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Şevval Sam: Oğlum için "Bundan bir şey olmayacak" dedim!

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Sam#Tarık Emir#Leman Sam
Şevval Sam: Oğlum için Bundan bir şey olmayacak dedim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 16:09

Sanatçı Şevval Sam, konuk olduğu Empati programında şaşırtan açıklamalar yaptı...

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Şevval Sam'ın açıklamalarının satır başları:

TARIK'IN OYUNCU OLMASINDA CEM DAVRAN'IN BÜYÜK PAYI VAR
Cem Davran'dan çok şey öğrendim. Cem çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Tarık'ın oyuncu olmasında onun çok büyük payı var. Çünkü ben 'bundan hiçbir şey olmayacak galiba' dediğimde, ya neden tiyatroya vermiyorsun dedi ve Tarık aşık oldu tiyatroya.

Şevval Sam: Oğlum için Bundan bir şey olmayacak dedim

BU YAŞIMDA KİMSE BENİ YIKAMAZ!
51 yaşındayım, beni kesseler 20'lerime 30'larıma dönmek istemem. Çünkü o onarma sürecinin tam göbeğinde olduğum dönemlerdi, şuradan mı iyileşebilirim, buradan mı iyileşebilirim, acaba böyle olmalı, bunu mu denemem lazım diye sorularla geçtiği için o yıllarım zorlayıcıydı. Bu yaşımda kimse beni yıkamaz gibi bir duygudayım.
Şevval Sam: Oğlum için Bundan bir şey olmayacak dedim

BABAMLA PAYLAŞIMIMIZ OLMADI!
Babamla paylaşımımız olmadı. Hikaye geliştiremedik, hikaye yaratamadık. Benim senaryomun başlangıcı sadece! Kimseyi suçlamıyorum bu arada...

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ANNEM HAYATTA KALMAK İÇİN MÜZİĞİ SEÇTİ

Şevval Sam: Oğlum için Bundan bir şey olmayacak dedim

Annemin çok mücadelesi oldu. O dönemler biz müziği bir sanat olarak algılayamadık, müziğin sanat olduğunu daha yeni yeni tanımlıyoruz. Annem hayatta kalmak için müziği seçti. Biz hiçbir zaman ailece hadi oturalım da meşk edelim demedik. Hayatta kalmak için mekanik bir şeydi, sonradan anladık bunun sanat olduğunu. Yaşamak için müzik yaptık. Kuşun uçması kadar doğaldı benim şarkı söylemem de, kuş uçar Şevval şarkı söyler... Hiçbir şeyi kutsiyet haline dönüştürmeyi de sevmiyorum.

 

 

 

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#Şevval Sam#Tarık Emir#Leman Sam

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