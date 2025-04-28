Şevval Sam: Oğlum için "Bundan bir şey olmayacak" dedim!

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Şevval Sam'ın açıklamalarının satır başları:
TARIK'IN OYUNCU OLMASINDA CEM DAVRAN'IN BÜYÜK PAYI VAR
Cem Davran'dan çok şey öğrendim. Cem çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Tarık'ın oyuncu olmasında onun çok büyük payı var. Çünkü ben 'bundan hiçbir şey olmayacak galiba' dediğimde, ya neden tiyatroya vermiyorsun dedi ve Tarık aşık oldu tiyatroya.
ANNEM HAYATTA KALMAK İÇİN MÜZİĞİ SEÇTİ
Annemin çok mücadelesi oldu. O dönemler biz müziği bir sanat olarak algılayamadık, müziğin sanat olduğunu daha yeni yeni tanımlıyoruz. Annem hayatta kalmak için müziği seçti. Biz hiçbir zaman ailece hadi oturalım da meşk edelim demedik. Hayatta kalmak için mekanik bir şeydi, sonradan anladık bunun sanat olduğunu. Yaşamak için müzik yaptık. Kuşun uçması kadar doğaldı benim şarkı söylemem de, kuş uçar Şevval şarkı söyler... Hiçbir şeyi kutsiyet haline dönüştürmeyi de sevmiyorum.