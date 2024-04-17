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Ödüllü film seyirciyle buluşuyor

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#Aslıhan Ünaldı#Suyun Üstü#Elit İşcan
Ödüllü film seyirciyle buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 09:11

Aslıhan Ünaldı’nın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Suyun Üstü’, 43. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümüne seçilen 10 finalist arasına girdi.

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Elit İşcan, Nihan Aker, Lila Gürmen, Serhat Ünaldı, Eren Çiğdem ve Oscar Pearce’ın rol aldığı film, festival kapsamında 23 Nisan akşamı saat 19.00’da Atlas 1948’de, 24 Nisan’da da saat 13.30’da Kadıköy Sineması’nda seyirciyle buluşacak.

Yönetmenin kişisel deneyimlerinden esinlenerek ‘yabancılaşma’ ve ‘kabullenme’ konularını ele aldığı “Suyun Üstü”, yeniden bağ kurmaya çalışan parçalanmış bir ailenin hikâyesini anlatıyor.

Ödüllü film seyirciyle buluşuyor

Film, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Elit İşcan’a ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ ödülünü, Los Angeles Bağımsız Kadın Film Ödülleri’nde de Aslıhan Ünaldı’ya ‘en iyi kadın yönetmen’ ödülünü getirmişti.

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#Aslıhan Ünaldı#Suyun Üstü#Elit İşcan

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