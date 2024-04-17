Ödüllü film seyirciyle buluşuyor

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Elit İşcan, Nihan Aker, Lila Gürmen, Serhat Ünaldı, Eren Çiğdem ve Oscar Pearce’ın rol aldığı film, festival kapsamında 23 Nisan akşamı saat 19.00’da Atlas 1948’de, 24 Nisan’da da saat 13.30’da Kadıköy Sineması’nda seyirciyle buluşacak.
Yönetmenin kişisel deneyimlerinden esinlenerek ‘yabancılaşma’ ve ‘kabullenme’ konularını ele aldığı “Suyun Üstü”, yeniden bağ kurmaya çalışan parçalanmış bir ailenin hikâyesini anlatıyor.
Film, 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Elit İşcan’a ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ ödülünü, Los Angeles Bağımsız Kadın Film Ödülleri’nde de Aslıhan Ünaldı’ya ‘en iyi kadın yönetmen’ ödülünü getirmişti.