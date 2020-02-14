O Ses Türkiye yarışmacısı Sofia Saakaşvili kimdir?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Sofia Saakaşvili, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Sofia Saakaşvili hakkında merak edilenler...

Gürcistan'dan yarışmaya katılan Sofia Saakasvili, yıllar önce ülkesinde "Xfactor" isimli yarışmada boy göstermişti. İddialı isim için Jüri üyesi Hadise "Ben 9 yıldır bu programdayım, böyle bir ses duymadım" demişti.

Sofia Saakasvili, Bang Bang şarkısı ile de sosyal medyaya damga vurmuştu.