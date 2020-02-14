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Televizyon
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:56,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye yarışmacısı Sofia Saakaşvili kimdir?

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O Ses Türkiye yarışmacısı Sofia Saakaşvili kimdir?

TV8 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen programı O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımından yarı finale kalan Sofia Saakaşvili'nin kim olduğu merak konusu oldu. Televizyonseverler Sofia Saakaşvili'nin özel yaşamı hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Sofia Saakaşvili kimdir?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Sofia Saakaşvili, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Sofia Saakaşvili hakkında merak edilenler...

Gürcistan'dan yarışmaya katılan Sofia Saakasvili, yıllar önce ülkesinde "Xfactor" isimli yarışmada boy göstermişti. İddialı isim için Jüri üyesi Hadise "Ben 9 yıldır bu programdayım, böyle bir ses duymadım" demişti.

Sofia Saakasvili, Bang Bang şarkısı ile de sosyal medyaya damga vurmuştu.

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