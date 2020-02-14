O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hayri Kasaç'ın hayatı
Hayri Kasaç kimdir? sorusu O Ses Türkiye'nin yarı final heyecanıyla beraber araştırılmaya başlandı. 17 kişi arasına kalarak final için mücadele etmeye hazırlanan O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç, sahnedeki performansıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hayri Kasaç'ın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.
Hayri Kasaç, O Ses Türkiye 2020 sezonunda yarı finale kalmayı başaran isimlerden biri oldu. O Ses Türkiye sahnesinde performans sergileme fırsatı yakalayan Hayri Kasaç, 'Keklik Gibi' şarkısıyla yarışmaya katılmıştı. Hayri Kasaç, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir?
12 senedir profesyonel anlamda çeşitli yerlerde sahne alan Hayri Kasaç, aslen Mardinli ve genellikle kendi yaşadığı şehre yakın bölgelerde performans sergiliyor. Hayri Kasaç, O Ses Türkiye’de ilk olarak Erzincan yöresine ait olan “Keklik Gibi” şarkısını seslendirdi. Hayri Kasaç sahne performansıyla stüdyodakileri ve jüri üyelerini etkilemeyi başardı, tercihini ise Hadise’den yana kullandı.
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