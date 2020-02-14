MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriO Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hayri Kasaç'ın hayatı
GeriTelevizyon O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hayri Kasaç'ın hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 14.02.2020 - 21:54,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hayri Kasaç'ın hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hayri Kasaç'ın hayatı

Hayri Kasaç kimdir? sorusu O Ses Türkiye'nin yarı final heyecanıyla beraber araştırılmaya başlandı. 17 kişi arasına kalarak final için mücadele etmeye hazırlanan O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç, sahnedeki performansıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hayri Kasaç'ın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.

Hayri Kasaç, O Ses Türkiye 2020 sezonunda yarı finale kalmayı başaran isimlerden biri oldu. O Ses Türkiye sahnesinde performans sergileme fırsatı yakalayan Hayri Kasaç, 'Keklik Gibi' şarkısıyla yarışmaya katılmıştı. Hayri Kasaç, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir?

12 senedir profesyonel anlamda çeşitli yerlerde sahne alan Hayri Kasaç, aslen Mardinli ve genellikle kendi yaşadığı şehre yakın bölgelerde performans sergiliyor. Hayri Kasaç, O Ses Türkiye’de ilk olarak Erzincan yöresine ait olan “Keklik Gibi” şarkısını seslendirdi. Hayri Kasaç sahne performansıyla stüdyodakileri ve jüri üyelerini etkilemeyi başardı, tercihini ise Hadise’den yana kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle