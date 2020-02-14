O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hayri Kasaç'ın hayatı

Hayri Kasaç, O Ses Türkiye 2020 sezonunda yarı finale kalmayı başaran isimlerden biri oldu. O Ses Türkiye sahnesinde performans sergileme fırsatı yakalayan Hayri Kasaç, 'Keklik Gibi' şarkısıyla yarışmaya katılmıştı. Hayri Kasaç, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Hayri Kasaç kimdir?

12 senedir profesyonel anlamda çeşitli yerlerde sahne alan Hayri Kasaç, aslen Mardinli ve genellikle kendi yaşadığı şehre yakın bölgelerde performans sergiliyor. Hayri Kasaç, O Ses Türkiye’de ilk olarak Erzincan yöresine ait olan “Keklik Gibi” şarkısını seslendirdi. Hayri Kasaç sahne performansıyla stüdyodakileri ve jüri üyelerini etkilemeyi başardı, tercihini ise Hadise’den yana kullandı.