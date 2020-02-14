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Haber Giriş: 14.02.2020 - 14:57,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye yarı finalistler kimler? O Ses Türkiye yarı final yarışmacıları

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O Ses Türkiye yarı finalistler kimler? O Ses Türkiye yarı final yarışmacıları

O Ses Türkiye yarı finale kalan yarışmacılar geçtiğimiz günlerde gerçekleşen çeyrek final ile belli oldu. Çeyrek finalde seyircilerden yüksek puan alan 17 kişi, yarı finalist olmaya hak kazandı. Peki, O Ses Türkiye yarı final yarışmacıları kimler oldu? İşte, seyircilerin merakla araştırdığı O Ses Türkiye yarı final yarışmacıları ve kimin takımında olduklarına dair bazı bilgiler

O Ses Türkiye yarı finalistleri 14 Şubat akşamı gerçekleşecek olan yarı finalde performanslarını sergileyecek.

O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele edecek.

Hadise'nin takımından yarı finale kalanlar: İlayda Coşkun, Gürsu Çavuşoğlu, Yağız Ayaksız, Biran Ceren Dörter, Eyüp Sultan Aylar, Hayri Kasap

Beyaz'ın takımından yarı finale kalanlar: Fulya Kayabey,Cem-Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kip

Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalanlar: Ayşenur Gül, Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaeli

Murat Boz'un takımından yarı finale kalanlar: Sofia Saakaşvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem,

O SES TÜRKİYE YARI FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye yarı finali, 14 Şubat Cuma günü canlı yayınla ekranlarda olacak.

 

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