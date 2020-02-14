O Ses Türkiye yarı finalistler kimler? O Ses Türkiye yarı final yarışmacıları
O Ses Türkiye yarı finale kalan yarışmacılar geçtiğimiz günlerde gerçekleşen çeyrek final ile belli oldu. Çeyrek finalde seyircilerden yüksek puan alan 17 kişi, yarı finalist olmaya hak kazandı. Peki, O Ses Türkiye yarı final yarışmacıları kimler oldu? İşte, seyircilerin merakla araştırdığı O Ses Türkiye yarı final yarışmacıları ve kimin takımında olduklarına dair bazı bilgiler
O Ses Türkiye yarı finalistleri 14 Şubat akşamı gerçekleşecek olan yarı finalde performanslarını sergileyecek.
O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele edecek.
Hadise'nin takımından yarı finale kalanlar: İlayda Coşkun, Gürsu Çavuşoğlu, Yağız Ayaksız, Biran Ceren Dörter, Eyüp Sultan Aylar, Hayri Kasap
Beyaz'ın takımından yarı finale kalanlar: Fulya Kayabey,Cem-Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kip
Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalanlar: Ayşenur Gül, Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaeli
Murat Boz'un takımından yarı finale kalanlar: Sofia Saakaşvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem,
O SES TÜRKİYE YARI FİNALİ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye yarı finali, 14 Şubat Cuma günü canlı yayınla ekranlarda olacak.
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