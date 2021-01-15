O Ses Türkiye Rap hangi kanalda yayınlanacak, jüri üyeleri kimler?

O Ses Türkiye Rap ile ilgili detaylar netleşti. Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüri üyeleri arasında Hadise kalırken diğer üç jüri üyesi değişti. Diğer jüri üyeleri ise Eypio, Murda ve Mero olarak sıralandı.