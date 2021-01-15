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O Ses Türkiye Rap hangi kanalda yayınlanacak, jüri üyeleri kimler?
O Ses Türkiye’ni rap versiyonu için açıklama geldi. Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, bu yıl rap formatında yayınlanacak olan O Ses Türkiye jürisini açıkladı. Peki, O Ses Türkiye Rap hangi kanalda yayınlanacak, jüri üyeleri kimler?
O Ses Türkiye Rap ile ilgili detaylar netleşti. Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüri üyeleri arasında Hadise kalırken diğer üç jüri üyesi değişti. Diğer jüri üyeleri ise Eypio, Murda ve Mero olarak sıralandı.
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