O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir nereli ve kaç yaşında?

Alkan Dalgakıran, yarışmayı yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim oldu. O Ses Türkiye'ye farklı yorumu ile renk katan Alkan Dalgakıran, yarışmayı anlık takip eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Alkan Dalgakıran kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

O SES TÜRKİYE ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.