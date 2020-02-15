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Televizyon
Haber Giriş: 15.02.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir nereli ve kaç yaşında?

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O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir nereli ve kaç yaşında?

O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımında mücadele eden Alkan Dalgakıran, yarışmanın yarı finalinde halktan tam puan alarak finalist olmaya hak kazanmıştır. Halihazırda müziğin içerisinde yer alan Alkan Dalgakıran, farklı tarzı ile dikkat çekiyor. Peki, O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, Alkan Dalgakıran hakkında bazı bilgiler

Alkan Dalgakıran, yarışmayı yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim oldu. O Ses Türkiye'ye farklı yorumu ile renk katan Alkan Dalgakıran, yarışmayı anlık takip eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Alkan Dalgakıran kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

O SES TÜRKİYE ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR? 

Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

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