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Televizyon
Haber Giriş: 22.09.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlıyor?

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O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlıyor?
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O Ses Türkiye 2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Jüri üyeleri arasında Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye 2020, yeni sezonda da evlere konuk olmaya devam edecek. Peki, O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? İşte, 2020-2021 sezonunun birincisini arayan O Ses Türkiye hakkında detaylı bilgiler

O Ses Türkiye, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bir süredir ülke genelinde seçmelerine devam eden O Ses Türkiye, seçme işlemlerinin tamamlanmasının ardından stüdyoda ilk yayınını gerçekleştirecek. Peki, O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

O SES TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye 2020, seçmelerin tamamlanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl seçimleri 25 Eylül'de gerçekleşen ve ilk bölümü 5 Ekim tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye'nin, bu yıl da ekim ayının ilk haftası itibariyle izleyicilerle buluşması bekleniyor.  

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