O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlıyor?

O Ses Türkiye, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bir süredir ülke genelinde seçmelerine devam eden O Ses Türkiye, seçme işlemlerinin tamamlanmasının ardından stüdyoda ilk yayınını gerçekleştirecek. Peki, O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

O SES TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye 2020, seçmelerin tamamlanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl seçimleri 25 Eylül'de gerçekleşen ve ilk bölümü 5 Ekim tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye'nin, bu yıl da ekim ayının ilk haftası itibariyle izleyicilerle buluşması bekleniyor.