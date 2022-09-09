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O Kız’ın yayın tarihi belli oldu…

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#O Kız#Kanad#Erkan Petekkaya
O Kız’ın yayın tarihi belli oldu…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 14:36

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi O Kız’ın yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan duygu yüklü tanıtımları ile izleyicide büyük merak uyandıran dizi, 21 Eylül Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.

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Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizinin ekrana gelen yeni tanıtımı da çok beğenildi. Erkan Petekkaya (Kadir) ve Dilin Döğer (Zeynep)’in duygusal sahnelerinin olduğu tanıtım sosyal medyada da oldukça ilgi gördü.

 O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

 O Kız, 21 Eylül Çarşamba Kanal D’de başlıyor…

 

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#O Kız#Kanad#Erkan Petekkaya

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