O Kız'da eski defterler açıldı, sırlar ortaya çıktı... Zeynep'in babası kim?

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O Kız'ın yeni bölümünde;

Melek, Sitare’nin oyununa hazırlıksız yakalanırken; Kadir'in heyecanla beklediği anne kız kavuşması hayal kırıklığı ile sonuçlandı.

Melek'in annesi olduğunu öğrenmesi Zeynep'in bütün geçmişini sorgulamasına neden oldu. Melek ise her zamanki gibi kendisini kurtarmak için Zeynep'in hayatında yer edinmeye çalıştı.

Kızını kaybetmekten korkan Kadir, bir kez daha Melek'in planlarına alet oldu ve Melek ile el ele geldiği evde Türkan ile babasına Zeynep'e bütün gerçeği anlattığını söyledi.

Ev halkından büyük tepki gören Kadir, Melek'in yanına taşınmaya karar verdi.

KADİR, MELEK İÇİN EVİ TERK ETTİ / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Baba bu kadın bizim hiçbir şeyimiz değil. Bu kadın bir yabancı. Bizi bırakıp bir yabancıyla mı gideceksin?

Zeynep'in yalvarışlarına rağmen Melek ile gitmeyi kafasına koyan Kadir'i Sitare de durduramadı.

Kadir'i Melek'in elinden geri almaya kararlı olan Sitare onları eve kadar takip etti.

"Sana Bursa'da ne yaptığını hatırla Kadir. Şuan yine aynı şeyi yapıyor!"

Babasının gidişiyle büyük bir boşluğa düşen Zeynep, dedesinden ve halasından hesap sordu.

Sitare, Kadir'e yardım etmeleri için tüm avukatlarını seferber ederken; Zeynep kendisine uzanan eli karşılıksız bıraktı.

Babanın bize gerçekten bize ihtiyacı var Zeynep!

Ozan'ın yönlendirmesi ile Zeynep ve Kadir için uğraşmayı bir kenara bırakmaya hazırlanan Sitare, kendisine gelen sürpriz telefonun ardından kararını bir kez daha gözden geçirdi.

Melek'in köşeye sıkıştırmanın tek yolunun geçmişini ortaya çıkarmak olduğunu düşünen Sitare, eski nişanlı Sinan'a ulaştı.

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Babasını almak için Melek'in evine giden Zeynep onu eve döndürmeyi başaramadı.

Melek misin, Müjgan mısın bilmiyorum ama anne değilsin onu biliyorum!

İki eski sevgiliyi karşılaştırmak için yollar arayan Sitare, konut projesinin lansmanı için Türkiye'ye dönen Sinan'ı reklam filminde Zeynep'i oynatmaya ikna etti.

Dizinin final sahnesinde;

Zeynep'in menajeri olarak toplantıya katılan Melek, karşısında Sinan'ı görünce şoke oldu.

Melek'i Sinan'a Zeynep'in hem menajeri hem de annesi olarak tanıtan Sitare, can alıcı soruyu sordu: Acaba babası kim?