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O Kız'da eski defterler açıldı, sırlar ortaya çıktı... Zeynep'in babası kim?

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#O KIZ#O Kız 22. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 22:52

Kanal D’nin, yapımını Content House’un üstlendiği iddialı dizisi O Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Başrollerini Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu ve Sezin Akbaşoğulları'nın üstlendiği dizinin 22. bölümünde Melek'in unutmak istediği geçmişi bir kez daha karşısına çıktı.

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O Kız'ın yeni bölümünde;

Melek, Sitare’nin oyununa hazırlıksız yakalanırken; Kadir'in heyecanla beklediği anne kız kavuşması hayal kırıklığı ile sonuçlandı.

Melek'in annesi olduğunu öğrenmesi Zeynep'in bütün geçmişini sorgulamasına neden oldu. Melek ise her zamanki gibi kendisini kurtarmak için Zeynep'in hayatında yer edinmeye çalıştı.

O Kızda eski defterler açıldı, sırlar ortaya çıktı... Zeynepin babası kim

Kızını kaybetmekten korkan Kadir, bir kez daha Melek'in planlarına alet oldu ve Melek ile el ele geldiği evde Türkan ile babasına Zeynep'e bütün gerçeği anlattığını söyledi.

Ev halkından büyük tepki gören Kadir, Melek'in yanına taşınmaya karar verdi.

KADİR, MELEK İÇİN EVİ TERK ETTİ / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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O Kızda eski defterler açıldı, sırlar ortaya çıktı... Zeynepin babası kim

Baba bu kadın bizim hiçbir şeyimiz değil. Bu kadın bir yabancı. Bizi bırakıp bir yabancıyla mı gideceksin?

Zeynep'in yalvarışlarına rağmen Melek ile gitmeyi kafasına koyan Kadir'i Sitare de durduramadı.

O Kızda eski defterler açıldı, sırlar ortaya çıktı... Zeynepin babası kim

Kadir'i Melek'in elinden geri almaya kararlı olan Sitare onları eve kadar takip etti.

"Sana Bursa'da ne yaptığını hatırla Kadir. Şuan yine aynı şeyi yapıyor!"

O Kızda eski defterler açıldı, sırlar ortaya çıktı... Zeynepin babası kim

Babasının gidişiyle büyük bir boşluğa düşen Zeynep, dedesinden ve halasından hesap sordu.

Sitare, Kadir'e yardım etmeleri için tüm avukatlarını seferber ederken; Zeynep kendisine uzanan eli karşılıksız bıraktı.

Babanın bize gerçekten bize ihtiyacı var Zeynep!

Ozan'ın yönlendirmesi ile Zeynep ve Kadir için uğraşmayı bir kenara bırakmaya hazırlanan Sitare, kendisine gelen sürpriz telefonun ardından kararını bir kez daha gözden geçirdi.

Melek'in köşeye sıkıştırmanın tek yolunun geçmişini ortaya çıkarmak olduğunu düşünen Sitare, eski nişanlı Sinan'a ulaştı.

O Kızda eski defterler açıldı, sırlar ortaya çıktı... Zeynepin babası kim

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Babasını almak için Melek'in evine giden Zeynep onu eve döndürmeyi başaramadı.

Melek misin, Müjgan mısın bilmiyorum ama anne değilsin onu biliyorum!

İki eski sevgiliyi karşılaştırmak için yollar arayan Sitare, konut projesinin lansmanı için Türkiye'ye dönen Sinan'ı reklam filminde Zeynep'i oynatmaya ikna etti.

O Kızda eski defterler açıldı, sırlar ortaya çıktı... Zeynepin babası kim

Dizinin final sahnesinde;

Zeynep'in menajeri olarak toplantıya katılan Melek, karşısında Sinan'ı görünce şoke oldu.

Melek'i Sinan'a Zeynep'in hem menajeri hem de annesi olarak tanıtan Sitare, can alıcı soruyu sordu: Acaba babası kim?

O Kızda eski defterler açıldı, sırlar ortaya çıktı... Zeynepin babası kim

 

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#O KIZ#O Kız 22. Bölüm#Kanal D

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