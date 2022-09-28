O Kız yine ekran başına kilitleyecek

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Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı O Kız’ın yeni bölüm tanıtımında; Ozan ve Sitare'nin oyununa gelen Zeynep’in başına neler geleceği merak konusu olurken, Kadir’in yaşananlar karşısında kendisini suçlaması ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

OYUNCU KADROSUNDA YILDIZ İSİMLER

O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

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O Kız yeni bölümüyle bu akşam saat 19.45'te Kanal D’de…



