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O Kız yine ekran başına kilitleyecek

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#O Kız#Kanal D#Erkan Petekkaya
O Kız yine ekran başına kilitleyecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 13:20

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi O Kız bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Fragmanıyla da büyük merak uyandıran dizi bu akşam özetsiz bölümüyle saat 19.45'te Kanal D'de.

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Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı O Kız’ın yeni bölüm tanıtımında; Ozan ve Sitare'nin oyununa gelen Zeynep’in başına neler geleceği merak konusu olurken, Kadir’in yaşananlar karşısında kendisini suçlaması ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

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OYUNCU KADROSUNDA YILDIZ İSİMLER

O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

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O Kız yeni bölümüyle bu akşam saat 19.45'te Kanal D’de…

O Kız 2. Bölüm Fragmanı - 2 O Kız 2. Bölüm Fragmanı - 2 yayınlandı
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#O Kız#Kanal D#Erkan Petekkaya

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