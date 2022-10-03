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O Kız yeni bölümü ile ekrana geliyor…

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#O Kız#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 12:03

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi “O Kız” yeni bölümüyle ekrana geliyor. İzleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin yönetmenliğini Özlem Günhan üstlenirken, senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

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O Kız’ın ekrana gelecek olan yeni bölümünün konusu şöyle;

Zeynep’i hastaneye bırakan Ozan kızın hayatıyla ilgili tanık olduğu şeyler karşısında dehşete düşer.

Sitare ise ajansta işlerin kötüye gitmesi nedeniyle deliye dönmüştür. Bu kötü durumun içinden çıkabilmek için Zeynep’e bir teklifte bulunacaktır. Ve Ozan da ne kadar istemese de onunla birlikte hareket etmek zorundadır. Sitare Zeynep’e kızın bütün problemlerini çözme vaadiyle özel bir teklifte bulunur.

Yaşadığı olaylar Zeynep’i çaresizliğe sürüklemiştir. Vereceği karar herkesin hayatını değiştirecektir.

O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

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O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…

O Kız yeni bölümü ile ekrana geliyor…

Yayın Günü : 05 Ekim Çarşamba/ 2022

Yayın Saati  : 20.00

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#O Kız#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon

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