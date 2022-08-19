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O Kız setinden samimi fotoğraflar….

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#O Kız#Kanal D#Erkan Petekkaya
O Kız setinden samimi fotoğraflar….
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 09:50

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, etkileyici hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye hazırlanan yeni dizisi O Kız’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Yayınlanan duygu yüklü tanıtımı ile büyük beğeni kazanan O Kız, yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak. Herkesin kalbine dokunacak bir hikâye ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin setinden kamera arkası fotoğraflar basınla paylaşıldı.

Bir dram hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak olan O Kız’ın başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’in setteki samimi ve eğlenceli anları büyük beğeni kazandı.

O Kız setinden samimi fotoğraflar….

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda;

Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

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O Kız setinden samimi fotoğraflar….

O Kız yeni sezonda Kanal D’de…

 

 

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#O Kız#Kanal D#Erkan Petekkaya

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