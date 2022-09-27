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“O Kız” setinden objektiflere yansıyan samimi kareler…

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#O Kız#Erkan Petekkaya#Dilin Döğer
“O Kız” setinden objektiflere yansıyan samimi kareler…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 11:23

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, yayınlanan birinci bölümü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizisi O Kız’ın seti renkli anlara sahne oluyor.

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Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin setinden eğlenceli görüntüler objektiflere yansıdı. Bir dram hikayesi ile izleyici karşısına çıkan ve çok konuşulan dizinin oyuncuları, uyum içerisinde çalışırken set sırasında da eğlenceli vakit geçiriyor.

Yönetmenliğini Özlem Günhan üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

“O Kız” setinden objektiflere yansıyan samimi kareler…

Başrollerini Erkan Petekkaya (Kadir) ve Dilin Döğer’in (Zeynep) paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

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O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…

“O Kız” setinden objektiflere yansıyan samimi kareler…

“O Kız” setinden objektiflere yansıyan samimi kareler…

“O Kız” setinden objektiflere yansıyan samimi kareler…

 

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#O Kız#Erkan Petekkaya#Dilin Döğer

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