Nursel Ergin’in kızına Faslı damat adayı…

Sevilen sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kızı Bengü Çınar ile birlikte Fas’a tatile gitti. Fas’ın ünlü Agafay Çölü’nde safariye çıktıkları sırada turu düzenleyen şirketinin sahibi ünlü sunucunun kızı Bengü’ye evlenme teklif etti.



Ahmed Yassine Zakaria isimli iş adamının Bengü ile evlenmesi durumunda ülkenin adetleri gereği Nursel Ergin’e 40 deve hediye vermeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Bunun yanında Bengü’ye bir de havuzlu villa almayı vaat eden iş adamının bu teklifi ise sonuçsuz kaldı.Konu hakkında açıklama yapan Nursel Ergin: “Biz önce yaşananları şaka sandık. Ancak beyefendi meğerse çok ciddiymiş. Kızım eğer kabul etseydi 5 gün içinde düğün hazırlıklarına başlanacaktı. Hediye olarak da 40 deve teklif etti. Zaten benim kızımın böyle bir teklifi şu an kabul etmesi mümkün değil çünkü işine odaklanmış durumda. Hayırlısı olsun.” diye konuştu. Bengü Çınar ise yaşanan olay ile ilgili: “Bir kadın önce kendi ayaklarının üzerinde durmalı. Benim için her zaman para değil aşk daha önemli. Şu an zaten gündemimde evlilik yok. İşime ve kendi ayaklarımın üzerinde durmaya odaklanmış haldeyim” ifadelerini kullandı.