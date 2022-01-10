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Nursel Ergin’den samimi açıklamalar… “Gelin ve kayınvalidelerle aram çok iyidir, özellikle kayınvalidelere bayılıyorum.”

#Nursel Ergin#Kanal D#Gelinim Mutfakta

Kanal D’nin efsane yarışma programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

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Uzun bir aradan sonra Gelinim Mutfakta ile izleyici karşısına çıkan Nursel Ergin, heyecanını şu sözlerle anlattı: “Gelin ve kayınvalidelerle aram çok iyidir, özellikle kayınvalidelere bayılıyorum. Ben işimi aşkla yapıyorum. Buda izleyicilerimize geçmiş olacak ki bir hafta konuk olarak davet edildiğim programın sürekli sunucusu oldum. Ayrıca, Kanal D benim ilk yemek programımı yaptığım kanalım. O yüzden kendimi burada çok konforlu hissediyorum. Umuyorum ki bizim programı çekerken hissettiğimiz duygular izleyiciye geçer ve çaylarına, kurabiyelerine keyifle eşlik ederiz.” dedi.

 Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de…

Nursel Ergin’den samimi açıklamalar… “Gelin ve kayınvalidelerle aram çok iyidir, özellikle kayınvalidelere bayılıyorum.”

Nursel Ergin ağlamaktan programı sunamadı!Kanal D'nin ilgiyle izlenen yarışması Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana geldi. Gelin ve kaynana arasında yaşanan tartışma Nursel Ergin’i gözyaşlarına boğdu.
daha fazla video içinNursel Ergin ağlamaktan programı sunamadı!

 

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#Nursel Ergin#Kanal D#Gelinim Mutfakta

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