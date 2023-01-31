Nursel Ergin: Biz ‘Gelinim Mutfakta’ ile boyut atladık

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Asiye Acar’ın sorularını yanıtlayan Ergin, sunduğu programın evliliğini olumlu etkilediğini söyledi:

“Eşim Murat’a en âşık olduğum senedeyim. Eşime ‘Gerçekten hakkını helal et’ diyorum. Çünkü bana çok yardımcı. Yorulduğum için eve sıfır enerjiyle gidiyorum. Çok idare ediyor beni. Sağlıklı şeyler sevdiğimi bildiği için hiç eksik etmez. İşim gereği erken yatmam gerekiyor. Bir kere surat asmamıştır. Evliliğim ‘Gelinim Mutfakta’ ile boyut atladı. Murat’ı daha da sevdim.”

Nursel Ergin, “Gelinim Mutfakta”dan sonra hayatının çok değiştiğini de anlattı:

“Hem özel hayatımda hem de kariyer olarak çok büyük bir eşik atlattı bana. Bir de programımız kendi rakipleri arasında hep birinci. Bu da çok gurur verici.”